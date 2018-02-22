Нашей первой задачей должно стать облегчение жизни законопослушных налогоплательщиков: премьер-министр Армении Карен Карапетян

В 2017 году доходы государственного бюджета, по сравнению с 2016 годом, выросли на около 125 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 22-го февраля сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, несмотря на данный показатель, как отметил К.Карапетян, нужно констатировать, что все еще имеются проблемы в вопросах сокращения налоговых рисков, уклонению от налоговых выплат либо их искусственному сокращению вследствие нечетких регулировок, а также целевого использования налоговых льгот.

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось сокращения налоговых рисков и других проблем сферы.

«Комитет государственных доходов недавно организовал встречи с 500 налогоплательщиками в 18 сферах, были проведены исследования. Решение выявленных проблем находится в компетенции и ряда других исполнительных органов», – сказал премьер.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил главе КГД в 7-дневный срок представить руководителям республиканских исполнительных органов выявленные проблемы и предложения по их возможному решению по сферам.

Руководителю аппарата правительства поручено в 10-дневный срок разработать и представить проект решения о создании межведомственной рабочей группы. Соответствующая группа в сжатые сроки представит в аппарат правительства предложения касательно смягчения администрирования для законопослушных налогоплательщиков, уточнения применения льгот, сокращения налоговых рисков, устранения способствующих этому механизмов, а также решения выявленных системных проблем.

«Задача номер один всех решений, которые представит данная рабочая группа, – облегчение жизни законопослушных налогоплательщиков», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.