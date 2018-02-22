Amnesty International признала, что мир столкнулся с последствиями риторики ненависти

Мир пожинает ужасающие плоды риторики ненависти, и это создает риск того, что дискриминация в отношении групп людей, которые и так находятся в уязвимом положении, станет нормой. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав человека в мире, опубликованном в четверг международной организацией Amnesty International. В нем правозащитники проанализировали положение в этой области в 159 странах, признав, что в современном мире не найдется по-настоящему глобальных лидеров, которые могли бы стать ярыми защитниками соблюдения прав человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Неприкрыто пропагандирующий ненависть шаг правительства США, которое в январе запретило въезд людям из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, задал тон всему году, и за это время политика ненависти [мировых] лидеров привела к максимально опасным итогам", - заявил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Среди лидеров стран, в которых права человека подвергаются наиболее сильному давлению, генсек Amnesty International назвал президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина, Венесуэлы Николаса Мадуро, Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, Филиппин Родриго Дутерте и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Ничтожные ответные действия на преступления против человечности и военные преступления от Мьянмы до Ирака, Южного Судана, Сирии и Йемена подчеркнули, что лидерства в области прав человека нет", - отметил он. "Подходы Дональда Трампа, возможно, означают начало новой эры регресса в сфере прав человека.