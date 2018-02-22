Шармазанов встретился с преподавателями и студентами АГПУ им. Х.Абовяна

21 февраля вице-спикер НС Э. Шармазанов встретился с преподавателями и студентами отделения обществоведения факультета истории и правоведения АГПУ им. Х.Абовяна, которые проходят учебно-познавательную практику в НС. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В беседе вице-спикера с гостями затронуты побудительные причины осуществления конституционных реформ, преимущества перехода к парламентской системе правления, проводимые широкомасштабные реформы, порядок избрания президента и премьер-министра РА, важнейшие вопросы внутренней и внешней политической повестки страны.

Коснувшись внешних политических процессов, Э.Шармазанов представил шаги и подходы властей Армении. По его словам, благодаря инициативной политике, наша страна единственная, являющаяся членом ЕАЭС и подписавшая соглашение с ЕС.

Вице-спикер НС обратился также к достижениям в процессах признания Геноцида армян и независимости Арцаха.

Говоря о важности сохранения национальных ценностей, Э.Шармазанов выразил мнение, что миссия каждого армянина в осознании - жить в Армении и обустраивать страну.

“Армению любят познавая”, - заметил вице-спикер НС, призвав молодежь ежедневно умножать знания по истории Армении и армянского народа, гордиться выдающимися сынами.