Время в Ереване: 11:07:36,   23 Февраль

Шармазанов встретился с преподавателями и студентами АГПУ им. Х.Абовяна


21 февраля вице-спикер НС Э. Шармазанов встретился с преподавателями и студентами отделения обществоведения факультета истории и правоведения АГПУ им. Х.Абовяна, которые проходят учебно-познавательную практику в НС. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В беседе вице-спикера с гостями затронуты побудительные причины осуществления конституционных реформ, преимущества перехода к парламентской системе правления, проводимые широкомасштабные реформы, порядок избрания президента и премьер-министра РА, важнейшие вопросы внутренней и внешней политической повестки страны. 

Коснувшись внешних политических процессов, Э.Шармазанов представил шаги и подходы властей Армении. По его словам, благодаря инициативной политике, наша страна единственная, являющаяся членом ЕАЭС и подписавшая соглашение с ЕС.

Вице-спикер НС обратился также к достижениям в процессах признания Геноцида армян и независимости Арцаха.

Говоря о важности сохранения национальных ценностей,  Э.Шармазанов выразил мнение, что миссия каждого армянина в осознании - жить в Армении и обустраивать страну.

“Армению любят познавая”, - заметил   вице-спикер НС, призвав молодежь ежедневно умножать знания по истории Армении и  армянского народа, гордиться выдающимися сынами.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации