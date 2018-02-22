Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане

Дочь и старший советник президента США Иванка Трамп возглавит делегацию страны на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане 25 февраля, как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Белого дома.

По словам представителя, у Иванки Трамп также запланирован ужин с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как заявил представитель Белого дома, контакты с КНДР не планируются.

На церемонии открытия Олимпиады-2018 американскую делегацию возглавлял вице-президент США Майкл Пенс.