Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили пообещал вернуться "домой на Украину" уже совсем скоро. Так он прокомментировал информацию Госпогранслужбы о запрете ему въезда в страну на три года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу (Порошенко, президенту Украины) передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный... ", - написал он в Facebook.

21 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что ведомство запретило Саакашвили въезд на Украину до 2021 года.