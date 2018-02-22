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Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде


Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить с собой оружие для самообороны; об этом зашла речь в среду на встрече со подростками, которые стали свидетелями стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибло 17 человек, как передает Арменпресс, об этом пишет The Hill.

"Если бы у вас был учитель, который бы умел обращаться с огнестрельным оружием, это нападение могло закончиться куда менее плачевно", - сказал президент. Он пояснил, что речь идет о скрытом ношении оружия, а учителя должны будут проходить специальную подготовку.

Трамп пообещал внедрить в стране "очень строгие" проверки для разрешения на покупку оружия.

"Мы будем очень строги в плане проверок , очень строги в плане проверок психического здоровья", — сказал Трамп.

 

 




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