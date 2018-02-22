Стрелок Лилит Мкртчян - 8-ая на первенстве Европы

В венгерском городе Дьер продолжается чемпионат Европы по стрельбе (10 м), на котором выступают взрослая, юниорская и юношеская сборные Армении.

Как передает «Арменпресс», Беник Хлгатян выступил в упражнении из пневматического пистолета (юниоры) и занял 17-е место, а Лилит Мкртчян - в стрельбе по бегущей мишени (смешанный бег), выбив 370 очков, заняла 8-е место.

Айк Бабаян и Алла Погосян приняли участие в смешанном командном упражнении по стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров, набрав 823,7 очков, они заняли 18-е место. В первый день соревнований Айк Бабаян в упражнении стрельба из пневматической винтовки (юноши) занял 5-е место, завоевав путевку на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.

Как сообщалось ранее, юные армянские стрелки приняли участие также в молодежном первенстве, однако не смогли преодолеть квалификационный этап. В стрельбе из пневматической винтовки у девушек Алла Погосян, выбив 622,0 очка, заняла 13-е место.

В соревнованиях юниоров в стрельбе из пневматической винтовки Нарек Адамян был 20-м (618.1 очка), Айк Бабаян - 23-м (617.3 очка), а Вреж Торосян - 33-м (614.9 очка). Вчера в борьбу вступили также взрослые. В стрельбе по бегущей мишени (30+30 выстрелов) Лилит Мкртчян, выбив 545 очков, заняла 8-е место.