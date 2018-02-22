Заседание Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте пройдет в четверг 20.00

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточной Гуте состоится в четверг в 12.00 (20.00 мск), сообщили в постпредстве Кувейта при ООН. Страна является действующим председателем СБ ООН.

"В 12.00 СБ ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте. Представитель Управления по координации гуманитарных вопросов выступит с докладом", — сказал собеседник агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также в четверг, как ожидается, может состояться голосование по предложенному Швецией и Кувейтом проекту резолюции об установлении 30-дневной гуманитарной паузы на всей территории Сирии.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа.

Постпред США Никки Хейли объявила о готовности страны поддержать документ, в то время как постпред РФ Василий Небензя высказался за принятие текста, который был бы реализуем.

