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Президент Армении Серж Саргсян поздравил кинорежиссера Артавазда Пелешяна с 80- летним юбилеем


Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание народному артисту РА, кинорежиссеру Артавазду Пелешяну в связи с его 80-летием, пожелав юбиляру долголетия, счастливой жизни и новых творческих достижений. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Велик Ваш вклад в дело развития армянского и мирового кино. Вы из тех снискавших признательность деятелей в киноискусстве, творчество и искусство которых внесены в летопись мирового кинематографа, служа ориентиром для кинорежиссеров и деятелей искусства.

Вам удалось передать посредством кинолент скрытые эпизоды человеческой сущности и душевных состояний, взаимоотношения человека и природы, а созданные с исключительным талантом и мастерством Ваши фильмы – блестящие проявления уникального ощущения картины и движения, пространственного мышления и применения новых форм выражения», – говорится в  поздравительном послании президента РА.


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