Президент Армении Серж Саргсян поздравил кинорежиссера Артавазда Пелешяна с 80- летним юбилеем

Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание народному артисту РА, кинорежиссеру Артавазду Пелешяну в связи с его 80-летием, пожелав юбиляру долголетия, счастливой жизни и новых творческих достижений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Велик Ваш вклад в дело развития армянского и мирового кино. Вы из тех снискавших признательность деятелей в киноискусстве, творчество и искусство которых внесены в летопись мирового кинематографа, служа ориентиром для кинорежиссеров и деятелей искусства.

Вам удалось передать посредством кинолент скрытые эпизоды человеческой сущности и душевных состояний, взаимоотношения человека и природы, а созданные с исключительным талантом и мастерством Ваши фильмы – блестящие проявления уникального ощущения картины и движения, пространственного мышления и применения новых форм выражения», – говорится в поздравительном послании президента РА.