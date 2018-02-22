Цены на цветные металлы - 21-02-18

ЛОНДОН, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.36% и составила 2176.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.33% и составила 7049.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.23% и составила 2564.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.29% и составила 13635.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.82% и составила 21550.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.90% и составила 3530.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 81500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.