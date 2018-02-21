В Степанакерте состоялось мероприятие, посвященное Международному дню родного языка

В средней школе №3 имени Александра Грибоедова в Степанакерте по общей инициативе Государственной инспекции по языку министерства образования, науки и спорта Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Департамента образования и спорта мэрии города был проведен литературно-музыкальный утренник «Золотой ключик», посвященный Международному дню родного языка.

Как сообщает Арменпресс, на мероприятии начальник Государственной инспекции по языку министерства образования, науки и спорта Республики Арцах Артак Гулян, поприветствовав публику, подчеркнул в своей речи роль и значение родного языка в жизни человека.

«Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка: каждый народ очень любит свой родной язык. Может где-то и не правильно, что День родного языка отмечается раз в год, но мы всегда должны хвалить, прославлять и любить наш родной язык, и никогда его не искажать. Мы должны жить и дышать нашим родным языком. Личность и существование нашей нации обусловлены языком, и мы должны его лелеять, хранить, озвучивать и всегда ценить», - в частности отметил А. Гулян.

По этому поводу, за вклад в сохранение родного языка, А. Гулян вручил средней школе №3 имени Александра Грибоедова города Степанакерт грамоту Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах.

На утреннике ученики и преподаватели школы выступили с эссе, стихами, песнями и национальными танцами, посвященные родному языку.

На мероприятии присутствовали сотрудники Министерства образования, науки и спорта и мэрии Степанакерта, представители учебных заведений, ученики и другие.

Напомним, что Международный день родного языка был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно, как день признания и осуществления прав родных языков. Международный день родного языка с 2005 года отмечается также в Армении и Арцахе.