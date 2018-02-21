Армения и сопредседатели МГ ОБСЕ многократно подчеркивали важность уважения  принятых на саммитах обязательств: Налбандян

В 1999 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорилось, что Нагорный Карабах объявил свою независимость, следуя аналогичным заявлениям, сделанным бывшими советскими республиками. Действительно, Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана. Однако руководство Азербайджана продолжает претендовать на Нагорный Карабах, но не только. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении в Европейском парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«8 февраля президент этой страны заявил, что различные регионы Армении, в том числе ее столица Ереван, являются историческими землями Азербайджана, куда азербайджанцы должны вернуться, и что это политическая и стратегическая цель Баку. Я оставлю на ваше рассмотрение, является ли это территориальной претензией к соседней стране, угрозой или чем-то еще. Но, как известно, воинственность Баку в отношении применения силы и угрозы силой неоднократно превращалась в реальные действия.

В апреле 2016 года Азербайджан вновь развязал крупномасштабное военное наступление против Нагорного Карабаха, которое сопровождалось грубыми нарушениями международного гуманитарного права, в том числе убийством детей, женщин, пожилых людей, увечьями трупов, обезглавливанием захваченных солдат в стиле, используемом пресловутыми террористическими организациями. Очевидно, что эта агрессия нанесла серьезный ущерб мирному процессу.

После агрессии странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ - США, Россией и Францией, были организованы два саммита - в Вене и Санкт-Петербурге, целью которых была стабилизация ситуации и создание благоприятных условий для продвижения мирного процесса. Однако Азербайджан отступил от соглашений, достигнутых на этих саммитах, и отказался их реализовывать. Это касается в первую очередь создания механизма расследования нарушений прекращения огня и расширения возможностей мониторинговой группы личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и, конечно же, строгого соблюдения трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-1995 годов.

Между встречами на высоком уровне прошло полтора года, прежде чем президенты Армении и Азербайджана вновь встретились в Женеве в октябре прошлого года. Совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана совместно с сопредседателями после саммита отражало то, за что долгое время выступала Армения: активизацию переговорного процесса и принятие дополнительных мер по снижению напряженности на линии соприкосновения, что означает реализацию договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Не только Армения решительно выступает за осуществление этих соглашений, но также сопредседатели постоянно подчеркивали необходимость соблюдения обязательств, принятых на саммитах, и последнее такое заявление было сделано всего несколько дней назад. Однако Азербайджан не соблюдает соглашения. Самым показательным примером в последнее время стала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове в январе текущего года, где в принципе было принято решение о расширении офиса Личного представителя. Армения и сопредседатели выпустили почти идентичные заявления, отражающие это соглашение, в то время как Азербайджан не коснулся этого вопроса ни после встречи, ни до сегодняшнего дня. Когда сопредседатели вернулись в регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался от выполнения соглашения о расширении.

Международному сообществу важно говорить единым голосом с государствами-сопредседателями в поддержку их подходов в целях содействия мирному процессу. Все конфликты разные, и их невозможно сопоставить. Существуют различные подходы международного сообщества к решению различных конфликтов. В случае мирного процесса нагорно-карабахского конфликта страны-сопредседатели неоднократно повторяли, в том числе на уровне президентов, о том, что три принципа международного права составляют основу урегулирования нагорно-карабахского конфликта: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность, равноправие и самоопределение народов. Эти принципы были разработаны сопредседателями как единое целое и, как они заявили, любая попытка выбрать одну из них за счет других сделает невозможным достижение урегулирования. Все государства-участники ОБСЕ, включая Азербайджан, одобрили эти принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта в декабре 2009 года на Совете министров в Афинах. Европейский парламент поддержал эти принципы в ряде резолюций. Так же и Европейский союз, в том числе в рамках Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с Арменией. Их поддерживает все международное сообщество.

Любое отклонение от этого компромиссного языка, предложенное беспристрастными посредниками, повредит согласованным усилиям международного сообщества, подорвет работу стран-сопредседателей, направит ложный сигнал о разобщенности, который может быть использован врагами мира и, в конечном итоге, могут сорвать мирные переговоры, открыть двери для новых боевых действий. Поэтому этот вопрос следует принимать с особой осторожностью. Позиция и язык тех, кто заявили о своей поддержке подходов сопредседателей, не могут отличаться от одного документа к другому. Следует четко и однозначно заявить, что альтернативы переговорному решению, предложенному сопредседателями Минской группы, в том числе предложенным ими тремя принципам международного права в качестве основы для разрешения конфликта нет.

Армения постоянно подтверждала, что продолжит свои усилия вместе со странами-сопредседателями в направлении исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заявил Налбандян.