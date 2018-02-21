Почти через 30 лет после падения Берлинской стены Турция продолжает удерживать свою границу с Арменией закрытой: Налбандян

Очевидно, что Армения делает все возможное для улучшения климата сотрудничества в регионе, однако, партнерская атмосфера в нашем регионе по-прежнему препятствуется конфликтами и разделительными линиями. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении в Европейском парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Почти через 30 лет после падения Берлинской стены Турция продолжает удерживать свою границу с Арменией закрытой. Когда президент Армении Серж Саргсян десять лет назад принял эту должность, он инициировал процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предварительных условий. Турция согласилась продолжить на этой основе, и через год Армения и Турция подписали в Цюрихе два протокола с этой целью. Однако сразу после подписания Турция отменила соглашения. Она не только воздержалась от ратификации протоколов, но и Анкара вернулась к языку предварительных условий, которые она использовала до начала процесса. Турция попыталась связать процесс нормализации армяно-турецких отношений с урегулированием нагорно-карабахского конфликта на основе необоснованных претензий азербайджанской стороны. Любые попытки Турции вмешаться в карабахский процесс или увязать нормализацию отношений с переговорами нагорно-карабахского конфликта вредят обоим процессам. Это позиция, которую международное сообщество неоднократно подчеркивало.

С самого начала процесса мы ясно дали понять в наших контактах с турецкой стороной, а также публично, что Армения никогда не ставит под сомнение факт Геноцида армян или важность его международного признания. Истинное примирение не состоит в том, чтобы забыть прошлое или покорить молодые поколения с рассказами об отрицании. Армения не требует признания Турцией Геноцида как предпосылки для нормализации отношений. Как это ни парадоксально, Турция, которая на протяжении 100 лет постоянно отрицала Геноцид, попыталась манипулировать этим вопросом, используя его в качестве еще одного предварительного условия. Хотя я затронул эту проблему, выступая в Европейском парламенте, я хотел бы напомнить, что одна из первых резолюций о признании Геноцида армян была принята здесь еще в 1987 году. Точно так же я хотел бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить Европарламент за то, что он выразил свою принципиальную позицию в отношении Геноцида армян в 2015 году.

Процесс нормализации отношений с Турцией мог бы создать новые возможности как для наших стран, так и для региона в целом. Армения не жалела сил, чтобы добиться успеха. Турция упустила исторический шанс примирения. Армения не прибегает к языку предусловий, но в равной степени мы никогда не примем никаких предусловий, выдвинутых кем-либо. Как сказал президент Саргсян в минувшую субботу в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности «Мы не можем ждать вечно ответa Турции», - подчеркнул Налбандян.