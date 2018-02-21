Соглашение Армения-ЕС отражает глубину и масштаб партнерства сторон: Налбандян

Дальнейшее укрепление демократических институтов, верховенство закона, укрепление судебной системы, эффективное управление являются основой Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое стало одним из основных результатов Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении в Европейском парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, Соглашение отражает глубину и масштаб партнерства и определяет основные принципы для будущего сотрудничества.

«Мы твердо убеждены, что оно будет способствовать успешной реализации процесса реформ и устойчивого развития нашей страны в ряде сфер, на которые распространяется Соглашение. Мы объявили, что Армения завершит процесс ратификации к апрелю.

Уважаемые друзья, мы рассчитываем на вашу поддержку плавной ратификации Соглашения в национальных парламентах», - сказал Налбандян.

Он подчеркнул, что значение этого Соглашения не ограничивается отношениями Армения-ЕС, оно широко признано и цитируется как успешный пример, который приближает интеграционные процессы и эффективно объединяет интересы в духе сотрудничества.

«Действительно, Армения заложила основы расширенного партнерства с Европейским союзом, являясь активным членом Евразийского экономического союза. В этой связи Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом может стать положительным прецедентом для взаимодействия между различными интеграционными рамками. Показательно, что всего три дня назад на Мюнхенской конференции по безопасности во время круглого стола с президентом Армении и комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства, и председателем Комитета по международным делам Совета Федерации РФ похвалили Армению как образец для подражания в плане кооперативного подхода к различным форматам интеграции», - сказал глава МИД.

По словам Налбандяна, подписание соглашения не является отдельным примером партнерства Армения-ЕС. «», - отметил Налбандян.