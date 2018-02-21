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В военном госпитале скончался военнослужащий Вооруженных сил Армении


В военном госпитале 12 февраля скончался военнослужащий Вооруженных сил Армении Степан Степанян. Об этом сообщил Арменпресс пресс - секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

«Военнослужащий был в госпитале, вернулся в воинскую часть в Иджеване, где ему стало плохо, его перевели в госпиталь, где была зарегистрирована смерть», - сказал Ованнисян.

Представитель министерства обороны не коснулся причин смерти военнослужащего, добавив, что возбуждено уголовное дело, назначено судебно-медицинское обследование, и обстоятельства смерти выясняются.




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