Армен Саркисян встретился с лидерами и представителями армянских организаций Австрии

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Великобритании, кандидат в президенты от Республиканской партией Армении (РПА) Армен Саркисян 20 февраля в церкви Св. Рипсиме в Вене встретился с лидерами и представителями армянских организаций Австрии.

Как сообщает Арменпресс, в начале встречи Армен Саркисян представил свои основные задачи в случае избрания и свое видение развития Армении. Он также рассказал об проблемах Армении и всех армян и предложил поощрять всеармянский диалог для поиска общих решений.

После вступительного слова Армена Саркисяна состоялся искренний разговор с лидерами общины и отдельными лицами, в ходе которого были озвучены вопросы и мнения австрийских армян по политическим, социально-экономическим, культурным и образовательным вопросам Армении, а также отношениям Армения-Диаспора.