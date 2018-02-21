Саммит ЕС обсудит сокращение состава Европарламента после Brexit

Лидеры ЕС на саммите 23 февраля рассмотрят вопрос о сокращении количества мест в Европарламенте после выхода Великобритании из состава сообщества с 751 до 705. Как передает Арменпресс, об этом написал в опубликованном в среду письме лидерам стран ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Можно считать естественным, что меньшее число государств [в составе ЕС] означает меньшее число мест [в Европарламенте], - указал Туск. - Европарламент сам выступил с предложением об изменении количества мандатов".

Хотя у Великобритании есть в Европарламенте 73 депутатских мандата, Туск согласен сократить число депутатов после Brexit лишь на 46 человек, сохранив еще 27 мест "в резерве" для новых государств Евросоюза.





