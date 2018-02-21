Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя министра иностранных дел Армении высокий представитель ЕС выразила благодарность за позитивное участие Армении в Брюссельском саммите Восточного партнерства.

Эдвард Налбандян и Федерика Могерини выразили удовлетворение высоким уровнем регулярных контактов Армения-ЕС.

Собеседники коснулись реализации ряда положений документа после того, как Армения ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Стороны затронули вопросы, связанные с подготовкой первого заседания Совета партнерства.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС, участия Армении в различных проектах ЕС, в частности, COSME и «HORIZON 2020». Стороны выразили удовлетворение вступлением Армении в следующем месяце в программу «Креативная Европа».

Глава МИД поблагодарил Европейский Союз за содействие развитию Армении со времени ее независимости, и данное содействие, по словам министра, сыграло значительную роль в осуществлении реформ и развитии институционального потенциала Армении.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Эдвард Налбандян представил Федерике Могерини совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В конце встречи сопредседатели Совета сотрудничества Армения-ЕС Эдвард Налбандян и Федерикa Могерини подписали Документ о реализации приоритетов партнерства Армения-ЕС.