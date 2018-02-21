Лавров: все внешние игроки должны начать диалог с Дамаском

Все внешние игроки, особенно те, кто присутствует на территории Сирии, должны начать диалог с правительством этой арабской страны. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо, чтобы все без исключения внешние игроки, особенно те, у которых есть присутствие внутри Сирии, все-таки осознали необходимость начала диалога с сирийским правительством в рамках не раз подтвержденного СБ ООН принципа суверенитета и территориальной целостности САР", - сказал министр.

Министр отметил, что все этнические и конфессиональные группы арабской республики должны уважать территориальную целостность страны. "Уважать территориальную целостность САР должны и все этнические, конфессиональные и прочие группы, которые в Сирии проживают. Урегулированию не помогло то, что какое-то время назад часть курдского населения на севере Сирии объявила об автономии. Урегулированию не помогли те действия, которые предпринимали США и возглавляемая ими коалиция, по содействию этим тенденциям, по содействию автономизации курдов и даже по содействию созданию органов управления на местах, которые открыто были презентованы как не подчиняющиеся Дамаску", - подчеркнул он.

При этом Лавров заявил, что сирийское правительство должно руководствоваться принципом суверенитета над территорией своей страны и вести диалог с представителями всех этнических групп, в том числе с курдами. "Само правительство Сирии должно руководствоваться принципом суверенитета над всей территорией своей страны. Это означает необходимость разговаривать со всеми представителями тех или иных представителей этнических, конфессиональных групп, включая курдов", - сказал министр.