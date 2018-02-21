Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-02-18

ЕРЕВАН, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 февраля, курс доллара США сократился на 0.12 драмa и составил 480.46 драм. Курс евро сократился на 0.87 драмa и составил 592.36 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.49 драм. Курс британского фунта сократился на 2.37 драмa и составил 670.87 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 109.46 драмa и составила 20696.86 драм. Цена серебра сократилась на 2.38 драмa и составила 255.96 драм. Цена платины сократилась на 112.01 драмa и составила 15447.15 драм.