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Азиатские индексы - 21-02-18


ТОКИО, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.21% и составил 21970.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1761.61 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3199.16 пункта, а HANG SENG вырос на 1.81% и составил 31431.89 пункта.




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