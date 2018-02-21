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СМИ: США предлагали Ирану провести тайные переговоры для урегулирования разногласий


Иран получил предложение от США провести прямые переговоры на нейтральной территории для урегулирования разногласий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С таким утверждением выступила в среду кувейтская газета Al Jarida со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики.

"Американцы предложили Маскат или Женеву в качестве площадки для этих консультаций, - сказал источник издания в Тегеране. - Изначально речь шла только о находящихся в иранских тюрьмах заключенных с двойным гражданством, но позднее поступило предложение обсудить весь спектр спорных вопросов при условии конфиденциальности".

"Тегеран заявил в ответ, что доверие к США утеряно, особенно после занятой президентом Дональдом Трампом позиции по ядерной сделке", - добавил он, подчеркнув, что в Высшем совете национальной безопасности Ирана "выступили против любых прямых контактов с Вашингтоном".

Официальные комментарии из Вашингтона и Тегерана пока не поступали.






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