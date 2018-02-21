Американцы принялись массово уничтожать винтовки и автоматы

Владельцы огнестрельного оружия запустили новый флешмоб по уничтожению собственных винтовок и автоматов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Daily Dot.

Поводом для этого послужила стрельба во флоридской школе, где бывший ученик расстрелял несколько десятков человек.

Флешмоб запустил мужчина по имени Скотт Паппалардо. В опубликованном на Facebook шестиминутном ролике он распилил «болгаркой» полуавтоматическую винтовку AR-15: такое же оружие было у Николаса Круза, подозреваемого в убийстве 17 школьников.

«Я собираюсь убедиться, что это оружие никогда не сможет отнять жизнь. Ствол этой пушки никогда не будет направлен на кого-то. Разве право владеть этим оружием важнее, чем чья-то жизнь?» — отметил Паппалардо.

За несколько дней ролик с хэштегом #OneLess (на одну меньше) посмотрели более 20 миллионов раз. Другие владельцы оружия поддержали флешмоб Паппалардо ивыложили похожие ролики с уничтожением оружия.