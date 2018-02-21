Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области стали свидетелями необычного оптического явления – гало. Фотографиями утреннего неба очевидцы делятся в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Яркие точки светящегося радужного круга вокруг солнца создают иллюзию сразу трех небесных светил.

"Очень красиво. Спасибо за возможность увидеть такую красоту", — восхитился один из пользователей соцсетей.