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В небе над Петербургом взошли "три солнца"


Жители Санкт-Петербурга и некоторых районов Ленинградской области стали свидетелями необычного оптического явления – гало. Фотографиями утреннего неба очевидцы делятся в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Яркие точки светящегося радужного круга вокруг солнца создают иллюзию сразу трех небесных светил.

"Очень красиво. Спасибо за возможность увидеть такую красоту", — восхитился один из пользователей соцсетей.

 

 




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