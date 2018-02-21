В ЮНИСЕФ назвали страну с самым высоким уровнем младенческой смертности

В Пакистане зафиксирован самый высокий уровень смертности среди новорожденных. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на исследование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в котором говорится, что ежегодно в мире умирают 2 млн 600 тыс. младенцев, которые не прожили и месяца.

"В Пакистане из 1 тыс. младенцев умирают 46 - это больше всего в мире. Южно-Африканская Республика и Афганистан - на втором и третьем местах в списке самых опасных для новорожденных стран", - говорится в докладе ЮНИСЕФ. Для сравнения, в Японии зафиксирован самый низкий показатель младенческой смертности - 1 случай на 1111 новорожденных. За ней следуют Исландия и Сингапур. Согласно докладу, из 10 стран с самым высоким уровнем риска для новорожденных 8 находятся в Африке к югу от Сахары, где беременные женщины получают недостаточный объем медицинской помощи из-за бедности, конфликтов и низкого уровня оснащенности медучреждений.

В документе аналитики ЮНИСЕФ утверждают, что более 80% смертей вызвано тремя причинами, которых можно было бы предотвратить, - это преждевременные роды, осложнения при родах и инфекционные заболевания, например, воспаление легких и сепсис.