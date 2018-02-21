Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с послом Кувейта в Армении

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Кувейт в Республике Армения Науафом аль Энези. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Поприветствовав гостя, мэр придал особую важность укреплению отношений между столицами двух государств, и отметив, что для реализации взаимовыгодных программ сегодня существует широкое поле сотрудничества.«Господин посол, мы придаем большую важность укреплению взаимодействия между двумя столицами и в этом вопросе, несомненно, важна как Ваша роль, господин посол, так и роль посла РА в Кувейте. Как Вам известно, уже подготовлен проект соглашения о дружбе между Ереваном и Эль-Кувейтом, которое по моему убеждению будет подписано в скором времени, что в свою очередь предоставит возможность установить тесное сотрудничество в различных сферах городского хозяйства»,- подчеркнул мэр Еревана.Представляя программы, направленные на совершенствование управления городским хозяйством, мэр Тарон Маргарян отметил, что мэрия Еревана придает важность реализации совместных программ с частным сектором, подчеркнув, что по этой части также имеется готовность к установлению взаимовыгодного сотрудничества.«В настоящее время в столице предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды, и мы придаем важность реализации конкретных программ и проектов. С этой целью разработаны инвестиционные предложения, направленные на развитие инфраструктур городского хозяйства, которые относятся к ключевым секторам. Мэрия Еревана всегда готова к сотрудничеству со всеми организациями и частными лицами, которые готовы делать инвестиции в Ереване, и, в рамках своих полномочий, готова содействовать реализации инвестиционных программ»,-подчеркнул Тарон Маргарян.Выразив благодарность за теплый прием, посол Науаф аль Энези заверил, что в рамках своих полномочий сделает все возможное для укрепления дружественных отношений, в том числе установления и развития взаимодействия между двумя столицами.«Господин мэр, считая себя полноценным жителем Еревана, должен отметить, что впечатлен темпами развития города. Уже успел убедиться в том, что существует довольно широкое поле для взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций, и я буду рад содействовать реализации также инвестиционных программ, которые в свою очередь послужат развитию Еревана. Следовательно, заверяю вас, что в рамках своих полномочий сделаю все возможное, чтобы соглашение о дружбе между Ереваном и Кувейтом был ратифицирована как можно скорее, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между двумя народами»,- отметил посол.В рамках встречи была достигнута договоренность о том, что ответственные лица двух сторон совместно обсудят и наметят приоритетные для инвестиций направления.