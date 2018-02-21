Волкер: военная помощь Киеву не ограничится поставкой комплексов Javelin

Спецпредставитель Государтвенного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что военная помощь Киеву не ограничится поставкой противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом он сообщил в опубликованном интервью изданию "Европейская правда", которое он давал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Javelin будут частью помощи, но речь идет о гораздо большем. Речь идет о более широкой помощи", - сказал Волкер.

Он подчеркнул при этом, что цель США - "восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность Вооруженных сил Украины защищать свою территорию". Волкер уточнил, что часть вооружения Киев получит бесплатно, "но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает".





