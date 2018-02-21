Национальная сборная Армении по баскетболу начала сборы

Национальная сборная Армении по баскетболу в Олимпаване начала готовиться к матчу предварительного этапа чемпионата Европы Армения – Албания.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, под руководством главного тренера сборной Никши Бавцевича в лагере нашей команды тренируются 13 баскетболистов. Это – Амиран Амирханов, Лукас Фишер, Андраник Чрабаш, Аллан Хесс, Андрей Константинов, Арарат Кочинян, Альберт Тадевосян, Эдгар Бабаян, Георгий Подколзин, Давид Хачатрян, Арагат Абрамиан, Арман Акопян, Никита Захаров.

В Федерации баскетбола Армении сообщили, что Крис Янку Оскиян из-за травмы не присоединился к национальной сборной. Аркадий Мкртичян, Артем Тавакалян, Карен Чивичян, Мэтью Мадоян, Арам Арсланян, Стивен Эноч и Андре Спайт Мкртчян не могут присоединиться к команде из-за матчей Студенческой лиги США.

Матч Армения – Албания состоится 25 февраля, в бывшем спорт комплексе "Мика".