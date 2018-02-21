Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода санкций против граждан и компаний РФ

Послы 28 стран Евросоюза согласовали в среду продление на полгода ограничительных мер в отношении 150 граждан и 38 компаний России. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Послы ЕС сегодня согласовали продление санкций на шесть месяцев", - сказал он. По словам дипломата, теперь это решение должно быть формально одобрено Советом ЕС, после чего будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу.





