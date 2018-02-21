Samsung первой в мире начала производство жестких дисков объемом более 30 ТБ

Корпорация Samsung начала производство самых вместительных в мире жестких дисков, объем памяти которых составляет 30,72 ТБ. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте компании.

"Прорыв стал возможным благодаря сочетанию 32 пакетов флэш-памяти 1 ТБ NAND, каждый из которых имеет 16 пакетированных слоев 512-гигабитных чипов памяти (V-NAND). Эти супер-плотные пакеты обладают емкостью 1 ТБ, они позволяют хранить не менее 5700 пятигигабайтных видеофайлов с разрешением Full HD в обычном 2,5-дюймовом устройстве сбережения информации", - говорится в заявлении компании.

Устройство, получившее наименование PM1643, предназначается в первую очередь для установки на серверах. Его скорость чтения файлов составляет 2100 Мбит/сек, а записи - 1700 Мбит/сек.

Инженеры компании обещают, что жесткий диск сможет работать без поломок в течение пяти лет, даже если на него ежедневно будут записывать и удалять по 30 ТБ информации.

Цена устройства пока не объявлена. Samsung планирует запустить в производство несколько вариантов PM1643, отличающихся объемом памяти, которая будет варьироваться от 800 ГБ до 30 ТБ.