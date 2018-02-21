"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов

В связи с наступлением периода аномальных морозов в столичном регионе, когда среднесуточная температура окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы, с четверга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в среду.

"В ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20-22 градусов мороза, днем около минус 10 градусов. В ночь на субботу морозы окрепнут до 20-22 градусов, днем - минус 12-14 градусов", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, 25 и 26 февраля температура может понизиться еще на 3-4 градуса.

ФОТО: Михаил Джапаридзе/ТАСС