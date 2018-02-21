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В Ереване пресечена попытка продажи конины и ослятины


Госслужба безопасности продуктов питания 21-го февраля   - в рамках контроля за рынком мяса, пресекла попытку продажи конины и ослятины в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госслужбы безопасности продуктов питания.
По их данным, в пункте реализации индивидуального предпринимателя Мехака Григоряна, действующем по адресу улица Заваряна, были обнаружены 78 кг конины и ослятины. Мясо было без сопроводительных документов. 

Деятельность хозяйственника была пресечена, взятые образцы мяса направлены на лабораторное исследование. В результате ветеринарно-санитарной экспертизы выяснилось, что мясо непригодно к употреблению в пищу, оно было уничтожено. Госслужба безопасности продуктов питания призывает потребителей при покупке мяса требовать документы и заключение ветеринарно-санитарной экспертизы, а случае обнаружения нарушений звонить на "горячую линию" по номеру 010 206040.


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