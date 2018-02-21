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Президент Ливана прибыл в Армению


По приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибыл Президент Республики Ливан Мишель Аун. В аэропорту «Звартноц» состоялась церемония встречи президента Ливана.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита намечаются встречи Президента Республики Ливан с высшим руководством РА - с Президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Президент Мишель Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.

В резиденции Президента по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне президенты Серж Саргсян и Мишель Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.


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