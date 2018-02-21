Президент Ливана прибыл в Армению
16:13, 21 Февраль, 2018
По приглашению Президента Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибыл Президент Республики Ливан Мишель Аун. В аэропорту «Звартноц» состоялась церемония встречи президента Ливана.
Как передает «Арменпресс», в рамках визита намечаются встречи Президента Республики Ливан с высшим руководством РА - с Президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.
В Святом Первопрестольном Эчмиадзине Президент Мишель Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.
В резиденции Президента по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне президенты Серж Саргсян и Мишель Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.