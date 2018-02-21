США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет

Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму $243 млрд с финансового кризиса 2008 года, говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.

Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости, приводит данные отчета MarketWatch.

Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America - за последние десять лет он выплатил штрафы на сумму $76,1 млрд. На втором месте с большим отрывом - JPMorgan Chase с показателем в $43,7 млрд, на третьем - Citigroup ($19 млрд), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank ($14 млрд) и Royal Bank of Scotland ($10,1 млрд). Более $6 млрд штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.