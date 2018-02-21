В США началась эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа объявлена на территории всех штатов Америки за исключением столичного региона и штата Гавайи. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает в среду Ростуризм.

"Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в три раза превысило допустимый порог и продолжает расти. В штате Калифорния уровень смертности от гриппа и одного из его последствий - пневмонии - достиг 70 человек в неделю. При этом распространившиеся в США разновидности вируса стали устойчивы к наиболее распространенным антивирусным препаратам. Одним из наиболее действенных способов борьбы с эпидемией американские специалисты считают вакцинацию, однако признают, что постоянная мутация вируса снижает ее эффект", - говорится в сообщении.