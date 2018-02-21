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«Бананц» завершил сборы в Анталии


Ереванский футбольный клуб «Бананц» завершил сборы в Анталии. Как передает «Арменпресс», 21-го февраля    футбольный клуб «Бананц» вернется в Ереван.

Во время сборов футбольный клуб «Бананц» провел 6 проверочных встреч, в 3 из них был зарегистрирован ничейный результат, 3 игры футбольный клуб «Бананц» проиграл.

Первенство Армении по футболу стартует 28-го февраля, футбольный клуб «Бананц» будет играть с клубом «Пюник».


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