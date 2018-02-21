Известны все победительницы женского первенства Армении по тяжелой атлетике
Известны все победительницы женского первенства Армении по тяжелой атлетике. Как передает «Арменпресс», чемпионками стали Александра Григорян, Танзелия Григорян, Анна Говелян, Изабелла Яйлян, Лиана Гюрджян, Сона Погосян, Татев Акопян, Арпинэ Далалян.Всего в борьбе за медали принимали участие 36 спортсменок.
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