Хоккейный клуб «Арарат» одержал 2 победы

Ереванский хоккейный клуб «Арарат» продолжает свои выступления в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси. «Арарат» провел две встречи, одержав две победы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

Армянские хоккеисты вначале провели на выезде второй матч с «Витебском-2» и победили со счетом 8:3 (в первом победила белорусская команда – 5:2). Затем команда в гостях обыграла литовскую «Энергию» – 6:4.

Сегодня «Арарат» проведет второй матч с «Энергией», который станет последним в регулярном чемпионате.

После 51 матча «Арарат» с 89 очками занимает седьмое место среди 14 команд. Восемь лучших команд сыграют в плей-офф.