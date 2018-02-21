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Во франции сняли на видео трех новорожденных белых тигрят


В зоопарке французской коммуны Амневиль родились три белых тигренка, а также белый носорог. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что все детеныши появились на свет в этом месяце, и каждый из них имеет редкую окраску.

Белый носорог Аренка родилась 1 февраля и весила почти 40 килограмм. Три белых тигренка, которых тигрица вынашивала 110 дней, родились 5 февраля. Малышу-самцу дали имя Мохан, а его сестер назвали Рани и Раджа.




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