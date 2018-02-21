Поп-звезда с Барбадоса Рианна придумала оригинальный способ отпраздновать свое 30-летие 20 февраля. Накануне дня рождения певица разместила в Instagram свою фотографию в майке с надписью "Я ненавижу Рианну".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, исполнительница пояснила, что вступает во взрослую жизнь и теперь принимает всю полноту ответственности за необдуманные поступки. На майке более мелким шрифтом выведен совет: "Не верьте никому, кто младше 30 лет". Снимок сопровождает лаконичный пост: "Последний день, когда еще можно принять неверное решение и оправдаться тем, что тебе только двадцать с лишним лет".

Как поясняет журнал, сознаваться поклонникам в прошлых прегрешениях - это новый тренд среди американских знаменитостей. Заодно это неплохой способ отрекламировать фирменную майку за $130.

Рианна является восьмикратной обладательницей самой престижной в США музыкальной премии Grammy.