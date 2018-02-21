В Армении зарегистрирован случай кори

В Армении зарегистрирован единичный случай кори. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала руководитель Национальной программы по иммунопрофилактике Армении Гаянэ Саакян. По ее словам, больному 42 года и он не был привит.

«К счастью, болезнь не распространилась, поскольку родственники заболевшего были привиты»,- сказала она.

По ее словам, Армении эпидемия кори не угрожает. «Кроме основных прививок, которые проводятся в возрасте 12 месяцев и 6 лет, мы провели дополнительную иммунизацию населения в группах 6-28 и 30-45 летних. В группу риска, в основном, входят лица старше 40 лет»,- сказала руководитель Национальной программы по иммунопрофилактике Армении Гаянэ Саакян. По ее словам, перенесший корь человек получает пожизненный иммунитет.

Как сказала руководитель Национальной программы по иммунопрофилактике Армении Гаянэ Саакян, и в прошлом году в Армении был зарегистрирован единичный случай кори. По ее словам, сейчас в ряде стран наблюдаются эпидемии кори – в Греции, Германии, Грузии, Бельгии, однако Армения обесопасена, поскольку привито 97% населения.

Корь – остро-заразное вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, поражает сначала слизистую в/д путей, затем распространяется на лимфатические узлы; на 3-5-й день инкубации в крови определяется кратковременное наличие вирусов.

При кори наблюдаются высыпания на кожных покровах, которые вначале появляются за ушами, на лице, шее, грудной клетке, затем – на всем теле. Среди грозных осложнений кори – коревые пневмония и менингит, а также энцефалит.