В ОСС Армении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностным положением сотрудником полиции
13:14, 21 Февраль, 2018
В Особой следственной службе Армении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностным положением сотрудником полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.Уголовное дело возбуждено на основе сообщения гражданина М.С. Из материалов дела следует, что Д.А. с целью реализации приобрел крупную партию наркотика "опиум", после чего 27 апреля 2009 года, поместив его внутрь торта, попытался переправить осужденному, отбывающему наказание в УИУ "Горис", однако при досмотре посылки наркотик был обнаружен и конфискован сотрудниками данного УИУ.
Вердиктом суда общей юрисдикции Сюникской области Д.А. признан виновным в данном преступлении и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. Однако, 21-го августа 2017 года Кассационный суд отменил приговор суда общей юрисдикции Сюникской области и направил дело в суд для нового рассмотрения.
Во время нового судебного разбирательства по уголовному делу свидетель М.С представил информацию, противоречащую его показаниям во время предварительного следствия, отметив что не видел, чтобы обвиняемый Д.А. что-либо помещал в торт. В тоже время он заявил, что при даче показаний в полицейском участке один из сотрудников данного участка дал ему заранее подготовленный текст, чтобы он переписал его.
Таким образом, по вышеотмеченному факту злоупотребления должностными полномочиями в Специальной следственной службе возбудила уголовное дело по части 1-й статьи 308-й (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Армении.