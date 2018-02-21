В ОСС Армении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностным положением сотрудником полиции

В Особой следственной службе Армении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностным положением сотрудником полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Уголовное дело возбуждено на основе сообщения гражданина М.С. Из материалов дела следует, что Д.А. с целью реализации приобрел крупную партию наркотика "опиум", после чего 27 апреля 2009 года, поместив его внутрь торта, попытался переправить осужденному, отбывающему наказание в УИУ "Горис", однако при досмотре посылки наркотик был обнаружен и конфискован сотрудниками данного УИУ.Вердиктом суда общей юрисдикции Сюникской области Д.А. признан виновным в данном преступлении и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев. Однако, 21-го августа 2017 года Кассационный суд отменил приговор суда общей юрисдикции Сюникской области и направил дело в суд для нового рассмотрения.Во время нового судебного разбирательства по уголовному делу свидетель М.С представил информацию, противоречащую его показаниям во время предварительного следствия, отметив что не видел, чтобы обвиняемый Д.А. что-либо помещал в торт. В тоже время он заявил, что при даче показаний в полицейском участке один из сотрудников данного участка дал ему заранее подготовленный текст, чтобы он переписал его.Таким образом, по вышеотмеченному факту злоупотребления должностными полномочиями в Специальной следственной службе возбудила уголовное дело по части 1-й статьи 308-й (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Армении.