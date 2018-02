Создатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет. Как передает Арменпресс, об этом он рассказал в своем Twitter и разместил видеоролик о монтаже устройства.

«500 футов в высоту (152,4 метра), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами», — написал предприниматель.

Как уточняет Fox News, Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе. В 2011 году бизнесмен говорил о них так: «За десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. Целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок. Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир — никто не сможет, — но мы попытаемся через все это пройти с помощью часов».

Точной даты завершения установки пока нет. Устройство откроют для посетителей, когда все будет готово.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ