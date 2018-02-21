Кандидатура Геворга Костаняна выдвинута на пост председателя постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам

Фракция Национального Собрания Армении «Республиканская партия Армении» на заседании 20 февраля выдвинула на пост председателя Постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам и защите прав человека кандидатуру депутата от фракции РПА, бывшего генпрокурора Геворга Костаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Как сообщалось ранее, 16 февраля Грайр Товмасян представил председателю НС Армении прошение об отставке с поста председателя постоянной комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.

15 февраля после заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов заявил, что еще 12 февраля кандидатура Грайра Товмасяна была выдвинута на пост члена Конституционного суда РА. По его словам, РПА приняла решение выдвинуть на пост председателя постоянной комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека кандидатуру депутата от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего генпрокурора Геворга Костаняна.