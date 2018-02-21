22-го февраля в парламенте Нидерландов обсудят законопроекты о Геноциде армян

22-го февраля, в 11:00 по местному времени, в парламенте Нидерландов обсудят законопроекты о Геноциде армян. Об этом «Арменпресс» сообщил председатель комитета Айдата Нидерландов Масис Абрамян.

Автором законопроектов является представитель от коалиционной партии Христианский союз Джоэль Фордевинд.

«В зале заседаний завтра будут присутствовать и члены армянской общины. Состоится обсуждение с министром ИД Голландии в формате вопросов-ответов. Поскольку в парламенте существует коалиция, нет сомнений, что законопроект пройдет»,- сообщил председатель комитета Айдата Нидерландов Масис Абрамян.

Представитель от коалиционной партии Христианский союз Джоэль Фордевинд ввел в обращение 2 новых законопроекта о Геноциде армян. Первый – переподтверждение решения парламента о Геноциде армян от 2004 года, второй – обязательство ежегодно посещать 24-го апреля Цицернакаберд на уровне министра, чтобы почтить там память жертв Геноцида армян.

Напомним, что обсуждение было назначено на 15-е февраля, затем было отложено на неделю.