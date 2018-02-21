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Черное мороженое: чем угощают гостей зимней Олимпиады в Корее


Посетителям Олимпиады в Корее предлагают попробовать необычный десерт: черное мороженое, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Это мороженое из чернил кальмара — особенность региона Чумунджинып. Чтобы попробовать уникальный вкус мороженого, сюда приезжают люди со всей Кореи. А в эти дни — еще и множество иностранных туристов. На вкус лакомство горько-сладкое, цвет варьируется в зависимости от концентрации чернил.




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