Черное мороженое: чем угощают гостей зимней Олимпиады в Корее

Посетителям Олимпиады в Корее предлагают попробовать необычный десерт: черное мороженое, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Это мороженое из чернил кальмара — особенность региона Чумунджинып. Чтобы попробовать уникальный вкус мороженого, сюда приезжают люди со всей Кореи. А в эти дни — еще и множество иностранных туристов. На вкус лакомство горько-сладкое, цвет варьируется в зависимости от концентрации чернил.