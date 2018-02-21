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Турецкий энергохолдинг построит в Грузии ветряную электростанцию


Крупнейший турецкий энергетический холдинг «Чалик Энерджи» построит в Шида Картли ветряную электростанцию мощностью в 50 мегаватт. С этой целью будет осуществлена инвестиция в размере 75 млн долларов США. Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили после встречи с основателем и руководителем «Чалик Энерджи» Ахмедом Чаликом в Турции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

«Мы недавно завершили переговоры с основателем и руководителем «Чалик Энерджи» Ахмедом Чаликом, в результате чего договорились, что в Шида Картли будет простроена ветряная ветряной электростанции мощностью в 50 мегаватт. Инвестиция составит 75 млн долларов США. Эта важная инвестиция, и это еще один новый источник обновляемой энергии в электрогенерации нашей страны», — заявил Дмитрий Кумсишвили.

 




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