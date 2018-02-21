Говорящие свидетели истории: легендарный орнитоформный сосуд Двина

Средневековая Армения являлась одним из первостатейных центров по производству керамических и стеклянных изделий на Ближнем Востоке. В IX веке производство керамических изделий значительно прогрессировало, благодаря распространению техники покрытия изделий глазурью. Глазированная керамика – городское ремесло, предполагающее развитые мастерские и наличие специалистов. Среди центров по производству керамических и стеклянных изделий на Ближнем Востоке была и седьмая столица Армении – город Двин.

Холм Двина был заселен еще с древнейших времен. Начиная с IV века, Двин являлся одним из важнейших центров армянкой культуры. Он сохранял свое значение и в эпоху средневековья. Об этом пишут как армянские, так и арабские летописцы.

В беседе с «Арменпресс» старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян рассказала о раскопках в Двине, где было обнаружено множество керамических глазированных изделий.

«Среди находок свое место занимает сосуд с изображением полуптицы-полуженщины, который является уникальным образцом керамического искусства XIII века Сосуд изготовлен из глазированного фарфора. Изображенное женское лицо, обрамленное кудрями и украшенное макияжем, воплощает в себе женственность образа. Орнитоформное тело, хвост с пышными перьями переходят в растительный орнамент, образуя на спине дугу и соединяясь с затылком»,- рассказала старший научный сотрудник Музея истории Армении Джульетта Карапетян.

Подобные птицы с женской головой были распространены в мифологии различных народов, их натура двойственна – если женское лицо олицетворяет доброту, то тело и когти птицы – жестокость хищника. Подобные образы были распространены в персидской, византийской, славянской культурах.