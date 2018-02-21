Экс-президент Грузии, ныне украинский оппозиционер Михаил Саакашвили совершил велосипедную прогулку по берегу Северного моря в Голландии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Политик уехал в Голландию, где проживает его супруга Сандра Руловс, на прошлой неделе. Саакашвили уже вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

"Северное море. Ну, не совсем Трасса здоровья в Одессе, но туда я вернусь как только уберем Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — ред.) и Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов — ред.), очень скоро", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.