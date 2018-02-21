Ара Сагателян участвует в крупнейшей межпарламентской конференции руководителей аппаратов парламентов в Кнессете Израиля

В Кнессете (парламенте) Израиля 20-22 февраля проходит международная конференция генеральных секретарей и генеральных директоров аппаратов парламентов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Армении.

На конференции представлены парламенты и международные организации всего 25 стран, в числе которых и Армения.

В работе конференции участвует и руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА Ара Сагателян.

В крупнейшей в истории Кнессета межпарламентской конференции участвуют порядка 50 высокопоставленных должностных лиц аппаратов парламентов мира.

В работе конференции участвуют также генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович и секретарь Кнессета Ярдена Меллер-Горовиц.

Спикер Кнессета Юлий (Йоэль) Эдельштейн выразил убежденность, что эта конференция в значительной степени поспособствует укреплению эффективного сотрудничества между парламентами.

Программа конференции включает в себя обсуждения вопросов доступности зданий парламентов для общества на примере Кнессета, прозрачности работы парламента, контроля парламента над правительством, знакомство с «Зелёным Кнессетом», гвардией Кнессета, центром посетителей Кнессет.

Кроме того, гости конференции посетят Стену плача, Яд Вашем, музей Еврейского народа в Тель-Авиве.

В работе конференции принимают участие делегации Армении, Беларуси, Бразилии, Канады, Кипра, Чехии, Европарламента, Германии, Ганы, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Мексики, Молдовы, Польши, Португалии, России, Руанды, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Парламентской Ассамблеи Совета Европы.